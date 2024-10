Evviva l'onestà. Viene da commentare così alla luce della vicenda riportata oggi da La Nuova Sardegna. E' la storia di un giovane di Codrongianos che, dopo aver perso un'importante somma di denaro, l'ha riavuta grazie a un misterioso benefattore.

Il protagonista della storia si stava recando in banca per pagare la rata del mutuo aperto per acquistare una casa propria: un importante investimento per il futuro. Dopo aver incassato una fattura da 500 euro, il giovane si è recato presso una filiale cittadina. Una volta sul posto la drammatica scoperta: la cartella con le banconote era sparita.

Il malcapitato ha così pubblicato un appello disperato su Facebook a chiunque avesse ritrovato la busta e il suo prezioso contenuto. L'annuncio ha fatto il giro del web.

Fortunatamente l'uomo che aveva trovato i soldi, un 70enne, non aveva mai pensato di tenerli per sé. Si è recato in banca chiedendo al direttore se qualcuno li avesse cercati. L'uomo è così entrato in contatto con il giovane incontrandolo. Nascosto dietro guanti e mascherina, non ha voluto neppure rivelare la sua identità. Il tempo di un saluto e di un grazie, prima di andare via.