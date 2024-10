Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato in flagranza di reato un 56enne originario del Senegal per estorsione nei confronti di una donna che aveva smarrito il suo cellulare.

La signora aveva chiesto aiuto alla Polizia riferendo che dopo aver fatto la spesa ed essere rincasata si era accorta che non aveva più con sé il suo cellulare. Per questo dal telefono di casa aveva provato a comporre il suo numero e con grande sorpresa aveva ottenuto la risposta alla chiamata. L’interlocutore, con accento straniero e con voce rassicurante aveva inizialmente detto alla donna di essere fortunata per il fatto di aver ritrovato il suo telefono. Ma poi l’uomo l'avrebbe incalzata con richieste di denaro, in cambio della restituzione dell’apparecchio. Prima 50 euro, che sono diventati 500 poco dopo, in una seconda telefonata. L’uomo aveva indicato anche il luogo dello scambio, dicendo alla signora che lo avrebbe dovuto incontrare all’orario stabilito in Piazza Giovanni XIII e che avrebbe dovuto consegnargli lì i primi 50 euro.

Proprio quando la vittima si è recata nel luogo dell’appuntamento e ha consegnato il denaro al suo estorsore, i poliziotti, che senza farsi scorgere avevano assistito a tutta la scena, sono intervenuti, bloccando l’uomo e trovandolo in possesso sia della banconota appena consegnata dalla signora, sia del telefono cellulare smarrito. Gli agenti delle Volanti hanno restituito il denaro e il telefono alla donna, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per estorsione ed è stato presentato stamattina all’udienza direttissima.