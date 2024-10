In una lettera al Presidente Ganau il Vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Marco Tedde chiede l’intervento del capo dell’assemblea legislativa affinché il Presidente Pigliaru risponda ad un’interrogazione sui lavori della strada Alghero-Sassari.

“Mancano appena 7 chilometri della strada che allorché dopo oltre trenta anni sarà terminata collegherà Sassari, Alghero e le due città all’aeroporto. Un traguardo ancora spostato in avanti a causa di alcune correzioni progettuali richieste e della lentezza della Regione Sardegna e dell’Anas”. Così l’ex Sindaco di Alghero che rivolgendosi al Presidente del Consiglio Regionale precisa: “Vorrei questa volta richiamare la sua attenzione sull’interrogazione n. 1056/A del 31 marzo scorso relativa all’iter procedurale di approvazione del progetto di costruzione del 1° lotto da Alghero a Olmedo della nuova strada statale 291 che collega Sassari e Alghero. Una questione che lei conosce fin troppo bene fin dai tempi in cui ricopriva la carica di Sindaco di Sassari. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta, mentre continua ad aumentare il numero delle vittime a causa della pericolosità delle strade alternative che obbligatoriamente gli automobilisti sono costretti a percorrere. L’ultimo incidente in ordine di tempo, nel quale hanno purtroppo perso la vita tre persone, è accaduto proprio qualche giorno fa”.

Il consigliere regionale algherese si sofferma poi sull’importanza strategica dell’opera: “Si tratta di un progetto per il quale sono stati già stanziati 125 milioni di euro che rischiano di essere persi, e di un intervento infrastrutturale stradale che è stato inserito nell’elenco degli interventi strategici di preminente interesse nazionale. Senza trascurare la circostanza che le ipotesi progettuali della nuova strada Sassari-Alghero risalgono alla fine degli anni ’80 con tempi di realizzazione di quasi trent’anni solo per i lotti 2, 3 e 4. Pertanto, la realizzazione del tratto mancante che misura circa 7 chilometri non può più essere procrastinata. Avevo, perciò, interrogato il Presidente Pigliaru affinché informasse il Consiglio Regionale circa lo stato della procedura e degli interventi che l’Amministrazione Regionale intendeva porre in essere presso l’Anas per accelerare la realizzazione dell’ultimo tratto della Sassari-Alghero".

“Evidentemente, però - fa notare l’esponente di Forza Italia -, il problema non costituisce una priorità per la Giunta che ad oggi non ha fornito alcuna indicazione al riguardo. Poiché, invece, ritengo che il completamento della Sassari-Alghero con la realizzazione degli ultimi sette chilometri abbia un importanza fondamentale per il nord-ovest della Sardegna, La prego ancora una volta – conclude il consigliere azzurro -di intervenire presso l’Amministrazione Regionale affinché vengano date risposte in ordine al completamento di una delle opere pubbliche incompiute più datate della storia della Sardegna, strategica per i collegamenti tra Sassari, Alghero e tra queste due importanti città e l’aeroporto”.