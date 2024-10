Una nuova rotonda sulla Sassari - Alghero. A chiederla, per ragioni di sicurezza stradale, è il coordinatore provinciale dei Riformatori Sardi Fabio Pala. «L’incrocio a raso tra la strada provinciale 19 bis e la strada statale 291, soprattutto nel periodo estivo, risulta essere molto trafficato e pericoloso per via dei turisti che si recano nelle spiagge di Alghero. - spiega Pala - L’incrocio a raso con Olmedo, inoltre, rappresenta un pericolo costante, spesso teatro di incidenti gravi. Per questo è necessaria una rotatoria che possa garantire livelli di sicurezza più elevati ed evitare congestioni del traffico».

È dallo scorso mese di marzo che il coordinatore provinciale dei Riformatori, nonché attuale assessore ai lavori pubblici del comune di Olmedo, lavora alla realizzazione del progetto. «In qualità di amministratore del mio comune - racconta Pala - ho incontrato i rappresentanti della Provincia. Al momento è pronto un progetto preliminare con tanto di richiesta di finanziamento per 500.000 euro». Pala conclude annunciando un incontro in Regione, previsto nelle prossime settimane, con i vertici dell’assessorato dei lavori pubblici che porterà alla realizzazione di un’opera che da anni viene richiesta da chi quella strada la percorre tutti i giorni e ne conosce il pericolo.