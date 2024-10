L'amministrazione comunale di Baunei corre ai ripari in seguito ai numerosi casi di auto, camper e altri mezzi in difficoltà sui sentieri del Supramonte.

Sono sempre più i turisti che si improvvisano escursionisti avventurandosi senza l'equipaggio ideale nelle stradine che conducono alle discese a mare verso le meravigliose cale del golfo di Orosei. Google Maps, in situazioni così "indefinite", rischia di trarre in inganno i visitatori che si ritrovano spesso in difficoltà a bordo di mezzi inadatti ad attraversare quegli impervi passaggi.

Alcuni turisti, ad esempio, speravano di raggiungere Cala Luna in Bmw ma hanno fatto rientro a Baunei sul carroattrezzi.

La giunta comunale del centro ogliastrino ha disposto l'installazione di una serie di cartelli che recitano: "Non seguire le indicazioni di Google Maps". Uomo avvisato...