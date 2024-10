Sopralluogo dei consiglieri comunali di Cagliari nel Canile di via Po. A effettuare la visita, la Commissione Cultura, il Presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, l’assessore al benessere animale Paola Piroddi e la Presidente della Commissione cultura, Enrica Anedda.

Una iniziativa sollecitata più volte anche dal presidente della Commissione patrimonio Marcello Polastri, poiché “è necessario trovare una soluzione per il trasferimento del Canile”, resasi necessaria perché la zona di via Po diverrà area destinare ad housing sociale.

“Un progetto ereditato dalla scorsa amministrazione e che però dovrà essere colto come occasione imperdibile per realizzare un canile moderno, e non come questo, obsoleto e ospite di una vetusta struttura nata nei decenni passati macello”. Polastri, così come il presidente del Consiglio comunale Edoardo tocco auspicano “nuove adozioni” dei tanti cani, anche cuccioli, ospitati in via Po”.

Triste viaggio nel Canile di Cagliari tra gli angeli custodi dei cani. È quanto hanno vissuto ieri, durante un sopralluogo, il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco e l’Assessore comunale alla Cultura Paola Piroddi, costatando che il Canile comunale ospita 130 cani, 1 gatto, ma solo 2 persone per il Comune di Cagliari vi lavorando da anni: una dottoressa Veterinaria e un operatore del canile. “È necessario intervenire - affermano Tocco e Piroddi - affinché si trovi una soluzione potenziando l’organico del canile, per anni gestito (da altri...) in questo modo, ed eventualmente trasferire il canile altrove in una struttura migliore, a tutela del benessere degli animali da compagnia, infine chiedere a tutti: adottiamo questi amici a 4 zampe”.