Le spiagge più belle si trovano in Sardegna. Secondo la classifica stilata da TripAdvisor, al primo posto delle migliori spiagge italiani si conferma la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, seguita da Tropea, in salita dal nono posto rispetto allo scorso anno, e da La Pelosa a Stintino che ha guadagnato due posizioni. Al quarto posto c’è invece Cala Goloritzè a Baunei, al quinto Porto Giunco a Villasimius, al sesto la Baia del Silenzio a Sestri Levante, al settimo Cala Mariolu a Baunei, all’ottavo Cala Rossa a Favignana, al nono la spiaggia di Maria Pia ad Alghero e al decimo la spiaggia di Marina Piccola a Capri.

E a proposito della terza classifica, La Pelosa, sui social si scatenano le proteste per il progetto di tutela che il Comune ha voluto, dopo una serie di studi, per dare un futuro alla spiaggia, dove saranno banditi asciugamani e borse frigo. E non basta, perché si profila anche il numero chiuso per i bagnanti. Tanti i commenti e tra questi la preoccupazione che la spiaggia possa diventare “per ricchi”. Niente teli né borse frigo (trattengono la sabbia e impediscono alla spiaggia di ossigenarsi), ma anche accessi controllati, perché anche il semplice peso delle gente sul litorale ne cambia la natura.

Foto da TripAdvisor