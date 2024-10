E' Cala Mariolu a Baunei la spiaggia più bella in Italia, mentre a livello europeo trionfa al Spagna e, a livello mondiale, vinconi i Caraibi.

È quanto emerge dalla assegnazione dei premi dei TripAdvisor Travelers` Choice Beaches Awards 2016.

I riconoscimenti di quest`anno premiano 343 spiagge con classifiche dedicate per mondo, Africa, Asia, Australia, Caraibi, America Centrale, Europa, Sud America, Sud Pacifico e Stati Uniti. Le spiagge vincitrici dei Travelers` Choice sono state decretate sulla base della qualità e quantità delle recensioni e del punteggio attribuito alle spiagge dai viaggiatori su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi.

Coprono tutto il territorio nazionale le spiagge nostrane incoronate dai Travelers` Choice Beaches Awards 2016.

E se l'Italia insulare è protagonista con Sardegna e Sicilia, che vantano rispettivamente 5 e 2 litorali premiati, sono rappresentati anche il nord con la Baia del Silenzio a Sestri Levante (7°) e il sud con la spiaggia di Tropea (3°) e Porto Selvaggio a Nardò (8°).

Vincitrice italiana di questa edizione dei premi è la sarda Cala Mariolu a Baunei, seguita a ridosso da un`altra sarda: La Pelosa a Stintino (2°).

Quarta e quinta posizione sono occupate rispettivamente dalle sicule Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, vincitrice della scorsa edizione, e Cala Rossa a Favignana. Completano la Top 10 Cala Goloritze a Baunei (6°), La Cinta a San Teodoro (9°) e Porto Giunco a Villasimius (10°).

Con ben 5 litorali su 10 nella top 10 del Vecchio Continente, è la Spagna la vera protagonista della classifica europea del 2016.

Oltre a Formentera, prima classificata e unica spiaggia europea a entrare nella Top 10 mondiale (in settima posizione), trovano posto anche El Cotillo a Fuerteventura (4°), Tarifa sulla Costa de la Luz (5°), Morro del Jable a Fuerteventura (6°) e la spiaggia di Cala Comte a Ibiza (10°). Sempre nella penisola iberica, ma in Portogallo si trova la terza classificata: Carvoeiro in Algarve, preceduta dalla greca Elafonissi a Creta (2°).