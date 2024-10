Verdi campagne ricamate da filari di vite e frutteti, costoni rocciosi, strapiombi sul mare, greggi di pecore, maneggi di cavalli, stagni e foreste, profumo di mirto, acqua salmastra o rosmarino. Gli agriturismi e gli ittiturismi della Sardegna incantano i turisti, immersi in ambienti incontaminati che offrono colpi d'occhio spettacolari dalle cime della Barbagia alle coste della Gallura, dai paesaggi lunari dell’Ogliastra alle dolci colline del Campidano.

L’analisi delle dei migliori agriturismi e ittiturismi italiani su TripAdvisor, il più celebre portale web di viaggio, che riporta recensioni di migliaia di hotel, bar e ristoranti in tutto il mondo, premia ancora una volta la Sardegna.

Effettuando nel portale la ricerca “agriturismo Italia”, infatti, tante sono le strutture isolane alle prime posizioni. L'ordine in cui le aziende vengono mostrate, come spiegano gli amministratori del sito, si basa sui punteggi assegnati dai viaggiatori e su altri fattori che includono le recensioni, le foto, la pulizia, il rapporto qualità/prezzo e i servizi offerti. I viaggiatori hanno la possibilità di ordinare e filtrare le strutture ricettive in base alle loro preferenze e tali selezioni hanno precedenza su tutti gli altri criteri.

Così, l'Agriturismo "Il Nuraghe" di Muravera (CA), con 5 stelle su 5 è in seconda posizione nella virtuale top ten. "L'agriturismo - recita la descrizione - è situato all'interno di un'azienda agricola dove si allevano ovini, bovini, suini, caprini e pollame; si coltivano frutta e ortaggi e si producono vino e olio". Tutti prodotti, questi, che finiranno sulle tavole dei clienti che potranno così gustare i sapori tipici del territorio.

Al quarto posto, invece, si classifica attualmente l'Agriturismo "La Kustera" di Arzachena (SS), con 4,5 stelle, "Romantico, indicato per gruppi numerosi, incontri d'affari, occasioni speciali e adatto ai bambini".

Ad Arzachena si trova anche l'Agriturismo "Candela Cucina" che, al decimo posto in questa speciale top ten, totalizza 4,5 stelle anche se l'utente Paolo G. commenta "Se potessi dare sei lo farei. Tutto ottimo, da provare... Antipasti eccezionali, primi e porceddu ottimo".

Anche gli agriturismi "Li Mori" di San Teodoro (SS), "Muru Idda" di Budoni (SS) e "Agrisole" di Olbia (SS) hanno ottenuto ottimi punteggi e le lodi dei visitatori, soddisfatti dalla cucina e dai servizi offerti.

Per quanto riguarda gli ittiturismi, poi, i risultati sono se possibile anche migliori. In primissima posizione, infatti, l'Ittiturismo "Arbatax", situato nell'omonima frazione di Tortolì (NU), ha conseguito il risultato di 3,5 stelle. Tra i commenti degli utenti abbondano gli aggettivi ottimo, strepitoso, abbondante.

Terzo in classifica, invece, l’Ittiturismo “Sa Pischera e Mar e Pontis” di Cabras (OR), 3,5 stelle, definito dall’utente Tramontanella “una tappa obbligata”.

Ancora Muravera, con l’Ittiturismo “Peschiera di Feraxi” in quinta posizione con 3,5 stelle. Si legge nella descrizione: “Gestito con sapienza dalla Cooperativa Pescatori di Feraxi che da 40 anni gestisce l'omonima peschiera. Ris