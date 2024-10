Non si poteva attendere di meglio dalla tappa sarda della Coppa Europa LEN di nuoto in acque libere. Alghero consacra Gregorio Paltrinieri e Martina De Memme come leader delle classifiche finali maschili e femminili che hanno assemblato i migliori piazzamenti nelle quattro tappe del circuito 2021.

L’exploit italiano è avvenuto sotto il sole e a contatto con un mare calmo ma tendente a rinfrescarsi visto che l’autunno si è incuneato prepotentemente anche nella verdeggiante baia di Porto Conte.

Greg il magnifico, dopo il successo della scorsa settimana a Piombino replica da campione qual è contenendo gli attacchi del suo ugualmente ineccepibile compagno di squadra Domenico Acerenza e del talentuoso transalpino Marc Antoine Olivier che hanno chiuso i dieci chilometri distanziati di un niente.

La sfida in rosa vede salire sul podio le teutoniche Leonie Beck e Jannette Spiwoks, seguite dalla bravissima Giulia Gabbrielleschi, già vincitrice nella gara toscana. Dietro di lei altre due connazionali, Giulia Berton e Martina De Memme la cui costanza nei piazzamenti (c’è anche la vittoria nella tappa in Macedonia) le è valso il premio finale.

Applausi anche per il fondista sardo Fabio Dalu, accompagnato dal suo allenatore Marco Cara, per la prima volta chiamato nel giro della nazionale (vedere interviste in basso). L’universitario cagliaritano, per gran parte della gara, è riuscito a tenere il ritmo dei campioni.