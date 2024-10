Nel 1979 il Rotary ha avviato il primo progetto per ridurre i casi di polio, vaccinando i bambini delle Filippine e aprendo la strada di un successo che ha portato alla riduzione del 99.9% dei casi registrati in tutto il mondo.

La soglia dall’eliminazione totale del problema è davvero sottile, per questo il Rotary, insieme ai suoi partner, continua a promuovere iniziative utili al completamento del progetto accompagnato con energia da quasi quarantenni.

Anche Oristano ospiterà una manifestazione dedicata alla “End Polio Now”, promossa dal Rotary Club che ha sede in città, fissata per domenica 5 febbraio alle ore 18.30 nel Teatro San Martino.

Sul palcoscenico troveranno spazio le voci del Triomatic con le cantanti Laura Spano, Maura Olla e Daniela Casu accompagnate dai musicisti Roberto Melis, Riccardo Zinzula, Alan Calabrò e Lorenzo Zonca.

La particolarità del repertorio proposto da questa formazione consiste in un ben codificato modo di armonizzare le tre voci, nel cosiddetto stile "close harmony", creando affascinanti e raffinati impasti vocali che esaltano, amplificandoli, i tratti melodici ed armonici delle melodie.

Nel rinnovato interesse per questi repertori particolari e poco eseguiti si ascrive il progetto delle Triomatic. Il loro repertorio spazia dalla riproposizione fedele dei classici americani delle Boswell e delle Andrew Sisters, ai successi del Trio Lescano che in Italia, fra le due guerre, diffusero questo genere adattandolo in maniera originale all’idioma linguistico ed integrandolo con elementi caratteristici della cultura musicale italiana.

Un ulteriore parte del repertorio vede la riproposizione di classici pop anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta opportunamente rivisitati “in stile”.

Si esibiranno inoltre il Coro Voci Bianche & Giovanile “Don Bosco”, il Coro Polifonico “Santa Cecilia” e il Coro “Voci d’Ogliastra”, con la direzione di Riccardo Zinzula.

Direttore artistico dell’evento: Gianbattista Longu.