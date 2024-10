Questa mattina a Trinità d’Agultu, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un’autovettura che, alla vista dei militari, avrebbe tentato invano di eludere il controllo. Sin dalle prime battute, i due soggetti a bordo, N.E. 30enne sassarese e un tempiese 28enne, entrambi domiciliati a Costa Paradiso, avrebbero manifestato nervosismo e una certa riluttanza al controllo, tanto da indurre i carabinieri ad effettuare una perquisizione.

I sospetti degli operanti sono risultati fondati in quanto avrebbero trovato in possesso di N.E. più di 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e diverse centinaia di euro, verosimile provento di spaccio. Il 28enne sarebbe stato trovato invece in possesso di diversi grammi di marijuana.

Il 30enne è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il 28enne, dichiaratosi semplice assuntore, è stato segnalato alla prefettura e rischia di dover seguire un programma terapeutico riabilitativo, nonché la sospensione della patente, del passaporto ed eventualmente, della licenza di porto d’armi.