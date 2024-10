Vanni Rocca, con il patrocinio della Fondazione Alghero, è lieto di annunciare l'apertura della mostra d'arte "Trilogie", che si terrà presso la Torre Sulis dal 23 marzo al primo aprile. L’esposizione è un percorso in opere che attraversa alcuni intimi particolari dell’anima di un intero popolo. Quattro serie, ciascuna composta da tre dipinti, convergono in un connubio di fede, tradizione, libertà e fierezza, che silenziosamente si adagia su secoli di storia della Sardegna. Costantemente in viaggio per l’Europa, Vanni Rocca espone per la prima volta le sue opere ad Alghero, la città in cui circa 6 anni fa la sua carriera ha avuto inizio.

"Trilogie" è il risultato della visione artistica di Vanni Rocca, il cui lavoro è profondamente radicato nella sua terra di origine, la Sardegna. Attraverso l'utilizzo di tecniche innovative e un approccio audace, l'artista esplora temi di connessione emotiva, movimento e identità culturale, invitando gli spettatori a un viaggio attraverso paesaggi emotivi e visivi mozzafiato.

Durante l'esposizione, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un mondo dove l'arte diventa un ponte tra il personale e l'universale, tra la tradizione e l'innovazione. La mostra "Trilogie" è un invito a riflettere sul potere dell'arte di evocare emozioni, stimolare il dialogo e celebrare la diversità delle esperienze umane. Ingresso libero al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.