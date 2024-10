Un viaggio alla scoperta degli alberi di ciliegie presenti nel territorio comunale di Bonnanaro. È questa la finalità di “MTB nei Ciliegeti”, la ciclo-escursione promossa da Girovinho’s, in collaborazione con l’Associazione Culturale Monte Santu, e inserita nel programma della trentesima edizione della fiera delle ciliegie.

L’evento ciclistico, programmato per sabato 2 giugno, prevede un percorso di circa 30 chilometri e un dislivello di 750 metri. Subito dopo la partenza, fissata per le 9.30 da Piazza Cavour, gli atleti percorreranno alcune vie del paese per poi addentrarsi nelle strade di penetrazione agraria che li condurrà lungo i sentieri sterrati delle campagne.

Durante il tragitto, che prevede Santa Maria, Bega, Craba a S'abba,Badde Ippir, Su Rettore Morthu, Enas, Funtana 'e Code, Funtana Preideru, Monte Santu, Aidu Entos, Badde Majore, Murunis, Cantaru, Riu Adu, Mesu Ias, Fontana di Malis, Mulinu e Sorroi, sarà possibile visitare alcuni ciliegeti nei quali, per concessione dei proprietari, sarà possibile degustare il prodotto che sarà raccolto direttamente dall’albero.

Il percorso non presenta tratti particolarmente tecnici, ma è comunque consigliato un minimo di allenamento, Nella prima parte sono previste alcune salite impegnative, ma pedalabili senza difficoltà. Gli organizzatori raccomandano una buona autonomia idrica e meccanica, oltre che l’utilizzo obbligatorio del casco, sottolineando come l’iniziativa non sia una gara «Quindi si invitano i partecipanti a non promuovere sfide e a non allontanarsi dalle guide».

Per l’iscrizione (costo 5 euro) è necessario rivolgersi allo stand Girovinho’s allestito nella zona fiera in piazza Cavour e regolarizzata entro le 9.25. Il ritrovo è previsto per 8.00. Maggiori informazioni ai numeri di telefono 3496445087 (Gianni Orani) e 3666898887 (Massimo Milia).