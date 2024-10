In Sardegna

Non ha fatto nulla di illegale, e infatti non è stato denunciato, ma ha sicuramente rimediato una figuraccia il trentenne oristanese sorpreso martedì scorso a scaricare video a luci rosse durante le sedute del Consiglio comunale approfittando del wi-fi gratuito disponibile nell'aula non solo per i consiglieri ma anche per il pubblico.