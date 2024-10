Era l'8 agosto del 1988 quando Stintino smetteva la veste di circoscrizione comunale del Comune di Sassari e diventava Comune autonomo amministrazione comunale.

Una storia amministrativa lunga trent'anni che ha portato il famoso borgo dei pescatori a diventare un punto di riferimento nella Provincia di Sassari. Un autonomia che, per questa comunità, ha un grosso significato: quello di un traguardo raggiunto dopo anni di sacrifici e lotte politiche di un paese che nasce dall’esodo delle 45 famiglie che abitavano sull’isola dell’Asinara e che, il 14 agosto del 1885, fondarono appunto Stintino.

«Nel 1974 – ha ricordato il Sindaco Antonio Diana – inizia una vera e propria battaglia politica, fatta anche di viaggi e istanze alla Regione e al Comune di Sassari. Attività spesso sostenute da importanti esponenti della politica sassarese, regionale e nazionale».

Prima dell’autonomia, Stintino non è mai stata rappresentata nel Consiglio comunale di Sassari. Era soltanto una delle circoscrizioni della città, con un ufficio per i certificati, per l’abigeato e la presenza di un funzionario del Comune di Sassari.

«La nostra comunità – ha aggiunto il primo cittadino – è formata da diverse componenti che hanno permesso di raggiungere il traguardo del 1988: la ricerca di una terra da sentire propria; la volontà di autogestirsi. Staccarsi da una città della quale non ci si sentiva parte, anzi a volte anche abbandonati, per formare una Comunità che in questi trent’anni ha fatto davvero tanto».

Quattro i Sindaci che si sono succeduti in questo lasso di tempo: Il primo nel 1989 fu Gavino Benenati nel 1989, il secondo Giovanni Greco (1990-1998), il terzo Lorenzo Diana (1998-2007). Il quarto, Antonio Diana, è in carica dal 2007.

Per celebrare questa importante ricorrenza, l'Assessorato comunale al Turismo ha promosso per mercoledì 8 agosto dalle 23.00, nel lungomare Colombo, uno spettacolo di fuochi artificiali.