“La maggior parte degli ospiti positivi sono al momento asintomatici e in isolamento presso la struttura, monitorati e seguiti in stretta collaborazione con l’Unità di crisi regionale”.

A farlo sapere è la Rsa Smeralda di Padru, dove 30 ospiti su 106 sono risultati positivi al virus Sars-Cov-2.

Il primo caso di positività nella struttura è stato registrato grazie ai periodici screening effettuati nella residenza come forma di prevenzione attraverso il tracciamento. Tutte le autorità regionali e comunali competenti sull’emergenza Covid sono state immediatamente allertate ed è stata avviata una mappatura completa della popolazione della RSA.

All’interno della struttura è stata creata una cosiddetta “bolla Covid”: gli ospiti positivi sono stati isolati e sono stati predisposti percorsi e aree di stazionamento dedicate.

“Il nucleo Covid – fanno sapere - è gestito da personale sanitario specificamente dedicato e coordinato da un medico dell’ASL che sovrintende, insieme al nostro staff, alle terapie e ai percorsi diagnostici.

La struttura è stata chiusa ai visitatori mentre al suo interno si stanno adottando le opportune misure per contenere questo focolaio, mantenendo costante il dialogo con la l’Unità di Crisi. “Vogliamo rimarcare che si tratta dei primi casi registrati in questa RSA cha da marzo era rimasta completamente al riparo dal virus, grazie a tutte le misure messe in campo”.

RSA Smeralda sta facendo il possibile per evitare ulteriore diffusione del virus e prevenire il contagio. “Stiamo mantenendo un costante dialogo con i familiari, il mondo dell’informazione, le istituzioni e la comunità locale per fornire tutti gli opportuni aggiornamenti sull’evolversi della situazione”, concludono.