Dopo la notizia dell'apertura di un tavolo di discussione sulla ferrovia Nuoro-Macomer convocato dal ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, si è susseguito il commento del primo cittadino di Nuoro Andrea Soddu, il quale ha detto: "Ho accolto con piacere l'apertura di un tavolo di discussione sulla ferrovia Nuoro-Macomer da parte del ministro Matteo Salvini".

"Insieme al Comitato Trenitalia Nuorese e alle istituzioni e cittadini del territorio - prosegue Soddu - iniziamo a raccogliere i primi frutti di una battaglia iniziata tanto tempo fa e che ci ha visto sempre uniti nel perseguire il comune obiettivo. Da parte mia, negli ultimi tre anni in particolare, mi sono rivolto a tutte le istituzioni, ad ogni livello, a cui ho chiesto di farsi carico della questione-collegamenti nel centro Sardegna. L'ultimo in ordine di tempo è stato proprio il ministro Salvini, al quale il 13 luglio scorso ho inviato una lettera nella quale chiedevo che si prendesse seriamente in mano il problema. Ma in questi anni non abbiamo lasciato alcuna strada intentata. Dalla Regione ai parlamentari eletti nel territorio, dai presidenti del Consiglio Mario Draghi e Giorgia Meloni ai ministri del Governo, fino alla Commissione europea Trasporti: in tanti hanno ricevuto la medesima richiesta. Si sono succedute anche audizioni in Senato e a Bruxelles a cui sono stato convocato per esporre le nostre istanze".

"L'apertura di un tavolo di discussione a Roma – conclude Soddu - non è ancora una vittoria, ma rappresenta comunque un primo passo concreto. Nella speranza che sia l'inizio del percorso che ci porterà finalmente a ottenere ciò che ci spetta di diritto e cioè un collegamento che sia degno del terzo millennio".