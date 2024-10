Aveva occultato 3.000 piante di marijuana nella fitta vegetazione tra le campagne di Macomer. I Carabinieri di Silanus, unitamente al personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori di Sardegna, nei giorni scorsi, hanno però individuato il sito e seguito i movimenti di un 55enne del luogo.

Venerdì mattina è stato notato all’interno della coltivazione illegale mentre era impegnato nella gestione e cura delle piante. Una perquisizione locale ha permesso di rinvenire in loco, ben occultata, altri 15 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana (in questo caso già essiccata).

Tratto in arresto in flagranza di reato, l'uomo è stato portato domenica mattina per la convalida davanti al giudice del Tribunale di Oristano che ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere.

Questa operazione, al pari di altre gestite nella più ampia zona del “Marghine”, dimostrano che il business della droga è in continuo aumento. Ingenti i sequestri e le operazioni condotte dai Carabinieri nella campagna e nei piccoli centri che da anni si dimostrano punti focali di tali illecite attività.