Gli agenti della Digos della Questura di Nuoro unitamente a quelli del commissariato di Polizia di Orgosolo hanno eseguito nella giornata di oggi l’ordinanza di misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Orgosolo a carico del sindaco Dionigi Deledda e del segretario comunale Gloria Fiore.

Il provvedimento è stato emesso nell’ambito del procedimento penale che vede indagato il primo cittadino e la segretaria comunale per la falsificazione delle firme per la presentazione delle liste “murales” ed “orgolesi” in occasione delle consultazioni elettorali dello scorso 5 giugno.