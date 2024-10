Si terrà domenica 17 aprile a Villaputzu una suggestiva gita nel cuore del Sarrabus, una giornata intera di trekking alla scoperta del castello di Quirra.

L’evento, organizzato dall’associazione turistico-culturale “BuySardinia”, si propone come intento principale quello di far conoscere e ammirare un territorio che vanta una storia antichissima.

Durante la giornata verrà data l’opportunità di visitare un’antico maniero medievale per poi risalire tramite un sentiero sterrato che parte dal torrente di Flumini durci sino ad arrivare in cima alla collina, a quota 300 metri, dove si trovano gli antichi ruderi del vecchio castello di Quirra.

Dopo aver visitato le bellissime mure del castello, si andrà a vedere la torre spagnola di Capo Murtas, situata in riva alla spiaggia di Quirra, la chiesa di San Nicola ed infine un antico pozzo nuragico estremamente particolare.

Per maggiori informazioni è possibile contattare per telefono gli organizzatori al numero 3336749958 , oppure tramite email all’indirizzo infobuysardinia@gmail.com , tramite sito web www.buysardinia.net , o recandosi agli uffici di Via Monte Melaghetto 6 a Cagliari.