In data odierna, su un totale di tredici incendi registratisi sul territorio regionale, due in particolare hanno richiesto l'intervento dei velivoli del Corpo forestale.

L'allarme è scattato a Zerfaliu, dove il primo rogo è divampato in località Rodia Su Strampu. Lo spegnimento delle fiamme è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, Villaurbana e dal Gauf di Oristano. A supportare il personale in azione via terra terra anche l'elicottero proveniente dalla base forestale di Fenosu. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Zeddiani e una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sempre a Zerfaliu, un ulteriore logo ha interessato le campagne in località Su Pardu. Sul posto è sopraggiunto un elicottero proveniente dalla base regionale di Villasalto. Sul posto anche gli uomini di Forestas del cantiere di Monastir, una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e le squadre dei volontari di Sinnai, Settimo San Pietro e Monastir. L’incendio ha percorso una superficie di circa 30 ettari di incolto, seminativo e frutteto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.10.