Domani, giovedì 23 febbraio, nella giornata in cui si celebreranno i funerali di Chiara Carta, la 13enne uccisa a sabato scorso dalla madre in casa, a Oristano verrà osservato il lutto cittadino. Lo ha proclamato il sindaco Massimiliano Sanna.

I funerali si svolgeranno alle 15, nella Chiesa di San Pietro Apostolo, a Silì, la frazione di Oristano dove è avvenuto il tragico fatto di sangue.

"Intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore e il cordoglio del Comune di Oristano per questa grave tragedia che ha colpito tutta la comunità - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - col lutto cittadino, il sindaco Sanna ha disposto con un'ordinanza l'esposizione a mezz'asta delle bandiere, poste nei Palazzi del Comune, un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e nelle scuole alle 12, la chiusura al pubblico degli uffici comunali per tutta la durata dello svolgimento dei funerali, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione per la giornata del 23 febbraio 2023 e l'abbassamento delle serrande dalle ore 15 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione delle attività.

Il sindaco Sanna invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le scuole, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive e produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione delle esequie, dalle 15 fino alla conclusione del rito funebre".