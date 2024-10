Tre voli notturni in arrivo all'aeroporto di Alghero-Fertilia sono stati dirottati ieri sugli scali di Olbia e Cagliari a causa della nebbia, con conseguenze anche per i passeggeri che stamane dovevano partire coi primi voli Alitalia dal Riviera del Corallo per Roma Fiumicino e Milano Linate.

Non sono potuti atterrare ad Alghero gli aerei Alitalia provenienti alle 22.20 da Linate e alle 22.30 da Fiumicino, che sono invece atterrati all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia: i passeggeri hanno potuto raggiungere Alghero con un autobus messo a disposizione dalla società di gestione.

Un altro bus ha permesso, invece, a chi doveva partire stamattina alle 6.50 per Linate e alle 7.30 per Fiumicino con Alitalia da Alghero di raggiungere Olbia: i voli, però sono partiti in ritardo di alcune ore, rispetto all'orario previsto al Riviera del Corallo.

Il terzo volo dirottato è stato il Ryanair proveniente da Bologna alle 22.40, che è stato costretto ad atterrare, invece, a Cagliari. I passeggeri hanno poi raggiunto Alghero in bus.