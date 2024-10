I Carabinieri della stazione di Tertenia hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani per tentato furto aggravato in concorso.

I topi d’appartamento sono entrati in un’abitazione in via Vittorio Emanuele dove risiede un’anziana di 96 anni. Il colpo è stato sventato grazie ai vicini di casa della donna che l’hanno avvisata. La vecchietta ha allertato i carabinieri che sono intervenuti in poco tempo.

I malviventi avevano già rovistato in alcune stanze a caccia di gioielli e contanti. Sorpresi dai militari se la sono data a gambe scappando sul tetto della palazzina.

I due 15enni e il 16enne sono stati portati in caserma, interrogati e poi accompagnati nelle loro abitazioni e affidati ai genitori con l’obbligo di tenerli a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.





Sono in corso accertamenti per capire se i tre hanno effettuato altri colpi durante il periodo estivo a Sarrala, zona balneare di Tertenia.