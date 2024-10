Tre opere di pittura murale coloreranno le pareti del Cimitero di Teti a coronamento di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale.

L’inaugurazione è stata fissata per ?domenica 4 ottobre alle ore 10.30 subito dopo la messa celebrata da don Marco Floris e alla presenza del sindaco Laila Dearca e delle due pittrici Francesca Fadda e Marta Moi.

<<Il tema delle opere verte sulla sacralità del luogo - spiegano le artiste – e nasce con l’intento di trasmettere un messaggio di conforto e speranza per chi rimane, rendendo più accogliente un luogo pieno di tristezza. Anche i grandi artisti del passato comunicavano attraverso l’arte sacra sentimenti di vicinanza, speranza e conforto in un luogo che conduce dove non esistono dolori e affanni>>.

Le opere interessate raffigurano La Madonna ‘e su Marghine, l’Hortus Conclusus e Su Regno ‘e sos Chelos.