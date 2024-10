Per il momento sono tre fascicoli separati, ma destinati a finire sul tavolo dello stesso magistrato. La Procura di Cagliari indaga su tre decessi avvenuti nelle ultime due settimane all'ospedale Santissima Trinità.

Tre morti sospette su cui è stata disposta l'autopsia e l'acquisizione delle cartelle cliniche. Nel primo caso - due settimane fa - il pm di turno, Enrico Lussu, ha chiesto al medico legale di capire le cause del decesso di un ex dipendente della Asl, ricoverato a seguito di un incidente stradale all'apparenza non grave ma che poi è morto dopo alcuni giorni di ricovero.

Negli ultimi giorni, poi, il sostituto procuratore Diana Lecca, subentrato nel turno al collega Lussu, ha aperto altri due fascicoli per fare luce su altrettante morti ritenute poco chiare, avvenute sempre nello stesso ospedale.

Niente trapela sulle possibili cause, visto che i tre pazienti avrebbero storie cliniche differenti e - al momento - i primi accertamenti non avrebbero evidenziato elementi comuni. Impossibile, dunque, confermare l'ipotesi che le tre morti potrebbero essere collegate. Secondo alcune indiscrezioni, trapelate in ambienti investigativi, i tre fascicoli attualmente separati nelle prossime ore potrebbero confluire allo stesso pubblico ministero: il sostituto procuratore Liliana Ledda.

Per il momento c'è grande cautela in Procura sulla questione e non vengono azzardate ipotesi, salvo quelle necessarie per l'apertura formale dei fascicoli.