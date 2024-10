Tre lavoratori in nero a fronte di sei totali assunti. Per questo motivo è stato sospeso l'esercizio dell'attività e sono state contestate sanzioni amministrative pari a 6.500 euro, più duemila euro per il recupero dei crediti previdenziali, a un’attività commerciale di Macomer.

I controlli, che hanno riguardato diversi esercizi commerciali della cittadina del Marghine per verificare la regolarità delle assunzioni, sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Macomer e dai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Nuoro.