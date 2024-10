Alle 3,30 di stanotte a Selargius, una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, girando per le strade del centro abitato, ha notato tre persone che si erano introdotte all'interno di un cantiere edile in via Goceano, verosimilmente con l'intento di portar via del materiale.

Si sono introdotti di soppiatto anch'essi al loro seguito e li avrebbero sorpresi a gironzolare alla ricerca di qualcosa da portar via. Due di essi, approfittando delle tenebre, sono riusciti a scappare in maniera rocambolesca, mentre un terzo, un quasi diciottenne tunisino, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato catturato e condotto in caserma per l’identificazione.

Il ragazzo, incensurato, in virtù anche della propria giovane età, sarà semplicemente denunciato alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Cagliari e avrà un processo per tentato furto aggravato.