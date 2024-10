Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo hanno arrestato in flagranza un 24enne di Olbia, Nicola Mameli, con precedenti di polizia, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane era stato fermato per un normale controllo mentre stava giungendo al lavoro in un villaggio di Porto San Paolo, dove lavorava come manutentore. Fermato alla guida del proprio scooter, è stato sorpreso senza patente guida perché mai conseguita e senza copertura assicurativa. I militari hanno anche trovato alcuni grammi di marijuana in possesso del giovane.

La perquisizione da parte dei carabinieri è poi proseguita nell’abitazione, dove hanno rinvenuto 52 grammi di marijuana, un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento e 800 euro.

Il giovane è ora agli arresti domiciliari.

Sempre ieri, nel pomeriggio, i militari hanno fermato un 31enne di Olbia, Fabio Decortes, disoccupato con precedenti, e trovato a casa del giovane 2,9 kg di marijuana già pronta, sei piante di marijuana ancora da raccogliere e 2.100 euro, probabilmente provento dello spaccio. Anche il 31enne si trova ora agli arresti domiciliari.