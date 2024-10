Si chiamano Asia, Davide e Giovanni Mattia i tre giovanissimi scomparsi nel Cagliaritano da sabato scorso. La prima è una 15enne di Maracalagonis, gli altri un 15enne e un 21enne di Decimomannu.

Le famiglie hanno sporto denuncia diffondendo l'allarme anche sui social. I carabinieri della Compagnia di Iglesias e di Quartu sono alla ricerca dei tre giovani, le cui scomparse sono probabilmente legate.

Asia è uscita per andare a scuola a Cagliari e non è più tornata a casa, il numero da contattare in caso di segnalazioni è 3475241104. Davide indossava un giubbotto Armani nero, di corporatura esile è alto 1,78, per segnalazioni 349 2805909. Chi avesse notizie di Giovanni Mattia può contattare il numero 3474668063.