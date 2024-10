Tutto pronto a Borore per la festa di San Lussorio, organizzata dalle leve del 1958, 1978 e 1993. Si partirà lunedì 20 agosto alle 18.00, con la processione che dalla Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta porterà il Santo nella Chiesa campestre, accompagnata dai cavalieri. Seguiranno i Vespri solenni e la tradizionale ardia in località Turru.

Alle 22.00 è in programma lo spettacolo dell'artista Antonio Mezzancella seguito, alle 23.00, dal concerto del gruppo "Advantage".

Martedì 21 alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa nel Santuario campestre. Al termine verrà corsa una nuova ardia, sempre in località Turru. In serata, triplo appuntamento musicale: il primo, alle 22.00, con il gruppo "Ars Sonorum"; il secondo, alle 23.30, con Jay Santos; il terzo, a mezzanotte e mezza, con il Dj Gabry Ponte.

Mercoledì 22 alle 18.00 giochi per bambini. Alle 22.00 andranno in scena i canti e i balli della nostra isola grazie al gruppo "Muttos e Ballos". Seguirà, alle 23.30, l'estrazione dei biglietti della lotteria. Inoltre, dal 22 al 30 agosto alle 19.00, sono in programma la Messa e le novene presso l'edificio campestre mentre alle 22.00 avrà luogo la recita del Rosario.