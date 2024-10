Inizieranno domani 22 giugno i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Thiesi. Alle 17.00 si partirà con l'animazione per i bambini mentre alle 22.00 si terrà l'esibizione dei "Brinca". A mezzanotte spazio al concerto di Bruno Nieddu e Jambent presso la baracca.

Sara la degustazione in piazza della pecora, in programma alle20.00, ad aprire la giornata di sabato 23. Subito dopo avranno luogo i concerti dei "Skanking Caos" (22.30) e della Banda Bassotti (23.30). A mezzanotte e mezza Dj set in baracca.

Domenica 24 alle 17.00 sarà celebrata la Messa nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni seguita dalla processione per le vie del paese. Alle 21.00 è in programma una serata dedicata ai canti e ai balli della Sardegna con il tenore "San Giovanni" di Thiesi, i gruppi folk "Sas Maestralinas" di Thiesi, Uri, Ortueri e Bottidda, oltre che il tenore "Nostra Segnora de Seunis".