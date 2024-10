L'apertura delle buste con le offerte economiche non ha riservato sorprese. Il collegamento da Alghero a Roma è stato assegnato alla nuova compagnia Livingston di Toto Jr., mentre tutti i voli da Cagliari e la tratta da Alghero a Linate sono affidati all'Alitalia. Olbia continua ad essere il regno di Meridiana. Quanto ai costi della continuità territoriale sarda, ed escluse le tasse aeroportuali, l'importo è di 45 euro verso Fiumicino e di 55 euro per Milano Linate. Decisamente più onerose le tariffe per i non residenti, con un importo massimo di 135 euro per Roma e di 165 euro verso Milano.