Tre bambini di sette, nove e dieci anni, in balia delle onde al Poetto di Quartu, sono stati salvati dai carabinieri-bagnini dello stabilimento balneare. Anche un bagnante si è unito all'operazione di soccorso. Intervento riuscito: buone condizioni di salute per tutti e tre, ma tanto spavento.

Il salvataggio risale al primo pomeriggio di ieri: i bambini si sono allontanati dall'arenile in un tratto di spiaggia libera per un bagno. Ma, a causa delle forti correnti e delle onde, non riuscivano più a tornare verso il bagnasciuga.

Anzi venivano allontanati sempre di più: quando i bagnini del vicino stabilimento li hanno raggiunti erano a una ottantina di metri dalla battigia. I bambini si sono aggrappati alle braccia dei soccorritori e sono stati riportati dai loro familiari. Pericolo scampato: una brutta avventura con lieto fine da raccontare magari nei compiti per le vacanze.