I Vigili del Fuoco di Macomer, questa sera, sono intervenuti lungo la SS 129 presso la località "Bara" a seguito di un incidente stradale che ha interessato tre automezzi.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto è andata in collisione con un autocarro Daily e, successivamente, con una Renault Clio.

Tre le persone soccorse e assistite dal servizio sanitario 118. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi di legge.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la messa in sicurezza degli automezzi e la rimozione degli ostacoli al traffico.