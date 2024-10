Ben sette persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto questa notte a Villasor. Lo scontro ha coinvolto tre auto: tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso presso i nosocomi cagliaritani.

Il sinistro è avvenuto intorno alle due, alle porte del paese. Sul posto il personale del 118, che ha soccorso gli occupanti dei tre mezzi, trasferiti presso gli ospedali Brotzu, Santissima Trinità e Policlinico.

Le persone coinvolte hanno riportato traumi e lesioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto.