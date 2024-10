Tre auto sono andate a fuoco nella notte.

Il primo intervento dei Vigili del fuoco è stato effettuato a Dualchi intorno alle 21:15.

In fiamme una Fiata Panda di proprietà di una donna. Secondo i pompieri di Macomer si tratterebbe di un incendio di origine dolosa. Ulteriori accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri del servizio Radiomobile di Ottana.

Poco dopo il primo allarme, un secondo è arrivato da Silanus. Ignoti hanno rubato una vettura, una Panda 4x4 parcheggiata nel centro abitato e l'hanno data alle fiamme in prossimità della stazione ferroviaria, alla periferia del paese. Sul posto è intervenuta una squadra Dei vigili del fuoco di Nuoro che ha estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata dal sinistro. Anche qui presenti i Carabinieri della locale stazione che hanno eseguito i rilievi di Legge.

Il terzo evento si è verificato a San Teodoro, a farne le spese è stata una Mercedes classe A di proprietà di una donna di origini straniere domiciliata a San Teodoro. I Vigili del Fuoco di Siniscola sono intervenuti intorno alle 2:30 della notte per spegnare gli ultimi focolai ancora attivi del rogo che ha distrutto completamente il veicolo. I militari intervenuti hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per chiarire la matrice dell'evento.