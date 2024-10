Tre casi di Coronavirus si sono registrati presso la Questura di Cagliari, in via Tuveri. Sono risultati positivi al Covid-19 tre agenti, che secondo quanto riferito lavorano negli uffici e non avrebbero avuto contatti con il pubblico.

Qualche settimana fa era emerso un contagio fra il personale, i successivi tamponi effettuati ai colleghi hanno permesso di individuare altri due casi. Ognuno di loro ha manifestato sintomi lievi. Le persone con cui sono entrati maggiormente in contatto si trovano in quarantena: la bella notizia è che comunque - è trapelato - che i 3 contagiati sono a casa e sono in via di guarigione.

Le rassicurazioni della Questura

"Noi, con l'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato seguiamo, d'intesa con le Autorità Sanitarie dell'Ats, con grande attenzione le singole situazioni, tutte monitorate" - fanno sapere ufficialmente dalla Questura cagliaritana.