È risultato positivo all'alcoltest, anche se poco al di sotto del limite massimo, il 29enne alla guida della Golf che questa mattina ha travolto e ucciso Pierpaolo Muscas, 50 anni di Cagliari, un pescatore che si trovava a pochi metri di distanza dal mercato ittico in viale La Plaia a Cagliari. Il giovane verrà indagato per omicidio stradale. L'auto è già stata sequestrata.

Intanto, la polizia municipale di Cagliari sta ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e stabilire se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali, che si trovano a pochi metri di distanza, oppure poco fuori. L'incidente è avvenuto alle 5 del mattino. L'automobilista dopo aver urtato il pescatore si è fermato per soccorrerlo e ha dato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118, ma ormai per il 50enne non c'era più nulla da fare.