E' finito nel registro degli indagati l'autista dell'autobus Ctm che ha travolto il 31enne Remesha Martin Elvis King mentre correva verso la fermata in viale Diaz a Cagliari, provocandone la morte.

Martin si trovava insieme ad altre due persone in viale Diaz ed era di corsa verso la fermata per prendere l'autobus in arrivo. Durante il tragitto alla ragazza vicina a lui sono caduti gli occhiali, e il 31enne si è chinato per raccoglierli, forse scivolando dal marciapiede.

E' in quel momento che il bus sopraggiunto lo ha colpito alla testa. Ora la pm Nicoletta Mari è in attesa dell'acquisizione della scatola nera e delle immagini video del mezzo pubblico che potrebbero definire le dinamiche della vicenda.

Successivamente verrà dato incarico ad uno specialista per analizzare i dati e le immagini, per fare piena luce sull'incidente e valutare l'eventuale responsabilità o meno del conducente.