Un incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio in un’attività artigianale di lavorazione del marmo in via Emanuela Loi, a Capoterra.

Un operaio di 64 anni, E.S., di Quartu Sant'Elena, era impegnato a scaricare alcune lastre di marmo di sei metri quadrati e 5 centimetri di spessore da un autocarro di sua proprietà equipaggiato di gru, quando è stato travolto da una delle lastre, finendo a terra e battendo violentemente la testa e il bacino.

Inizialmente è stato soccorso da personale della marmeria, poi è stato poi trasportato dal 118 all’ospedale Marino di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Capoterra e il personale del servizio prevenzione e sicurezza del lavoro della Asl 8 di Cagliari. Sono in corso gli accertamenti di legge sull’accaduto.