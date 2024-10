Un uomo di 87 anni è stato travolto mortalmente da un furgoncino a Iglesias. Alla guida del mezzo che ha ucciso Silvio Serra un altro ottantenne. Lo scontro è avvenuto in via Cattaneo. La vittima era scesa dal marciapiede per attraversare le strada. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto del pedone centrandolo in pieno.

Sul posto un'ambulanza del 118. Serra è stato trasferito al Brotzu con l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi.