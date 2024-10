Questa mattina a Sant'Antioco, un 68enne ciclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'uomo è stato trasportato con assegnato codice rosso all'ospedale Sirai di Carbonia.

Nella circostanza il ciclista stava percorrendo la strada provinciale 126 quando sarebbe stato travolto da un'auto, finendo sull'asfalto. Al momento non è chiaro se l'automobilista si sia subito fermato per soccorrerlo o se non si sia accorto di averlo urtato.

Ma non è del tutto chiara neanche la dinamica: non è da escludere infatti la possibilità che sia caduto da solo; i carabinieri stanno recuperando le riprese delle videocamere della zona.

Sul posto sono intervenuti i militari e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.