Questa sera a Cagliari, un'anziana di 84 anni e la figlia di 57 sono state travolte da un autocarro condotto da un 55enne e trasportate con assegnato un codice rosso al Brotzu e al Policlinico.

L'incidente è avvenuto in via Quirra. Le due donne stavano attraversando sulle strisce pedonali quando l'autocarro le ha travolte, scaraventandole sull'asfalto. Il conducente si è subito fermato per soccorrerle. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia municipale. Le due ferite sono state trasportate d'urgenza nei due ospedali: le loro condizioni sono gravi. Il conducente è risultato positivo all'alcoltest: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime. All'uomo è stata ritirata anche la patente.