Una donna di 53 anni è stata ricoverata al Brotzu di Cagliari in codice rosso dopo essere stata travolta da una minicar mentre attraversava sulle strisce pedonali, questa mattina, in via Segre, vicino al centro commerciale Le vele.

Al volante della minicar una automobilista di Maracalagonis, che si è subito fermata per soccorrere la ferita. Sul posto insieme al 118 sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Quartucciu che si sono occupati dei rilievi.