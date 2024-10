Un destino crudele quello di Angelina Taras, la pensionata originaria di Lula di 88 anni investita e uccisa stamattina sulle strisce pedonali in viale Repubblica a Nuoro.

Nel maggio del 2019, infatti, la donna aveva perso in circostanze analoghe la figlia, Cinzia Usai di 51 anni, maestra a Galtellì. La donna si era fermata sulla Statale 131 dcn per soccorrere degli automobilisti coinvolti in un incidente ed era stata travolta e uccisa da un'auto sopraggiunta nel frattempo.

A distanza di quattro anni un’altra tragedia che sconvolge la famiglia. Questa mattina Angelina Taras è stata investita mentre attraversava la strada con il carrello rosso della spesa per andare al vicino supermercato. L'autista interrogato dagli uomini della Polizia di Stato e sottoposto agli esami tossicologici si è subito fermato per prestare soccorso. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

Intanto a Nuoro si apre il dibattito su viale Repubblica, una strada molto trafficata e ritenuta pericolosa: nello stesso punto, qualche anno fa, era stata investita e uccisa un'altra anziana.