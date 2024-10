Una anziana di 80 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce in via San Michele a Cagliari. Trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu, la ferita ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura della spalla. Le sue condizioni sono gravi.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. L'automobilista coinvolto nello scontro si è subito fermato per soccorre la pensionata e ha chiamato il 118.

Sul posto, insieme all'ambulanza, sono arrivate le pattuglie della polizia municipale per i rilievi.