Il 38enne che nel febbraio dello scorso anno, in sella a uno scooter, travolse e uccise il piccolo Daniele Ulver, di 15 mesi, falciato sul passeggino spinto dalla madre mentre attraversava la strada in via Cadello, è tornato agli arresti domiciliari.

L'uomo era finito prima ai domiciliari e poi la misura gli era stata alleggerita con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Ma pochi giorni fa gli agenti della Polizia Locale di Cagliari lo hanno sorpreso alla guida di un'auto in via Is Maglias nonostante la patente gli fosse stata revocata, e lo hanno denunciato e multato.

I carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace hanno chiesto immediatamente la modifica della misura dell'obbligo di firma e così il Tribunale di Sorveglianza ha revocato l'obbligo di forma facendo ritornare il 38enne ai domiciliari da oggi.