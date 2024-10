Il Centro Studi Agricoli ha proposto la costituzione di un'unità di crisi per l'agricoltura Sarda a fronte delle proteste dei trattori nelle ultime settimane : si tratterebbe di una piattaforma programmatica comune da sottoporre al futuro presidente della Regione , che verrà eletto in Sardegna, Per il Csa l'unità di crisi dovrà accogliere i comitati e le associazioni che stanno promuovendo protestare in tutti i territori dell'Isola.

" In un momento delicato per l'agricoltura e l'allevamento Sardo in cui le tensioni geopolitiche mondiali, il continuo aumento dei costi di produzione, le emergenze climatiche e fitosanitarie ei ritardi sui pagamenti dei fondi Pac stanno creando grande instabilità e stanno determinando una grave crisi per il settore vogliamo dare un nostro contributo per la ricerca di unità a favore della soluzione alle problematiche - afferma Tore Piana presidente del Centro Studi Agricoli - La centralità dell'attività agricola e la difesa del reddito delle imprese agricole e dell'allevamento, tra cui l'introduzione del prezzo minimo garantito, norme contro le pratiche di concorrenza sleale, snellimento delle procedure burocratiche, moratoria dei mutui e delle cambiali agrarie, revisione Pac, insieme all'emergenza agricola e zootecnica legata alla perdurante siccità che sta colpendo l'intero territorio regionale, devono essere il filo conduttore tra l'Unità di Crisi e il prossimo governo regionale ”.